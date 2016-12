S-Bahn nach FL: Finanzierung weiter unklar

Die geplante S-Bahn zwischen Feldkirch und Buchs liegt nach wie vor auf Eis. Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat am Freitag bei seinem Liechtenstein-Besuch Arbeitsgespräche geführt, um eine Annäherung zu erzielen.

Die Verbindung nach Liechtenstein sollte den Pendlerverkehr entlasten. Doch das Projekt droht an der Finanzierung zu scheitern: In Österreich wurde ein angeblicher Aufteilungsschlüssel von 50 zu 50 nie von Regierungsseite abgesegnet, doch Liechtenstein scheint darauf zu beharren - mehr dazu in Finanzierung für Schnellbahn nicht gesichert. Insgesamt sind 99 Millionen Euro budgetiert.

Ziel seines Besuchs in Liechtenstein sei es, die Dinge in Bewegung zu bringen, sagte Leichtfried gegenüber dem ORF Vorarlberg. Das Gespräch sei gut und freundschaftlich gewesen, nur würden sich Experten aus beiden Ländern intensiv mit dem Thema beschäftigen. Die Finanzierungsfrage sei „etwas kompliziert, aber unter Umständen auch lösbar“. Auch die mögliche Trassenführung sei noch nicht geklärt.