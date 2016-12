17,6 Millionen Euro für neue Volksschule

Die Hohenemser Stadtvertretung hat mit großer Mehrheit den Grundsatzbeschluss für den Neubau der Volksschule Schwefel gefasst. Geplanter Baubeginn ist im Herbst 2017. Die Gesamtherstellungskosten werden mit 17,6 Millionen Euro beziffert.

Die zwölfklassige Volksschule wird eine Fläche von 8.800 Quadratmeter umfassen. Der dreigeschossige Bau besteht aus vier Clustern mit je drei Klassenräumen, drei Gruppenräumen, einer Kleinklasse sowie einer Mitte in der Größe von 80 Quadratmetern, die etwa für Ganztagesaktivitäten genützt werden kann.

Die Dachterrasse soll zu einer Ruhezone und Lerninsel unter freiem Himmel werden. Die Doppelturnhalle beinhaltet eine ausziehbare Tribüne mit bis zu 450 Sitzplätzen sowie ein Buffet zur Essensausgabe, das auch für den Schülermittagstisch verwendet werden kann.

Stadt Hohenems

Die Turnhalle wird auch den städtischen Vereinen zur Verfügung stehen. Auch der Sportplatz, der neben der Schule entstehen wird, ist öffentlich zugänglich geplant.

„Umfeld, in dem man sich wohl fühlt“

Von knapp 100 Einreichungen wurde das Projekt des Büros ARGE Tabernig/Zierl aus Innsbruck gewählt. Zukünftige Kindergenerationen würden den ganzen Tag im Schulgebäude und in Außenbereich verbringen, daher müsse eine Schule Möglichkeiten zum Lernen, Bewegen und Spielen bieten, ein Umfeld, in dem sich Kinder und Lehrer wohlfühlen, heißt es in der Jurybegründung.

Baubeginn ist im Herbst 2017 geplant, zwei Jahre später soll die Schule dann fertig für den Unterricht sein.