Soldat verhindert Einbruch in Geschäft

Ein Vorarlberger Soldat hat in Kärnten einen Einbruch in ein Geschäft verhindert. Der 20-jährige Tobias Sohm schritt ein, als er ein klirrendes Geräusch hörte. Für seinen Einsatz erhielt er den Dank des Militärkommandos Kärnten.

Korporal Sohm, der dem Vorarlberger Hochgebirgsbataillon 23 angehört, befindet sich derzeit im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in Kärnten. Am Sonntagvormittag (11. Dezember) hörte er an seinem freien Tag ein klirrendes Geräusch bei einem Geschäft in Velden.

Als er Nachschau hielt, sah er einen Mann, der mit einem Holzscheit die Auslagenscheibe einschlug. Sohm konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.