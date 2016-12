El Attal neuer Leiter der Unfallchirurgie

Die Abteilung für Unfallchirurgie am Landeskrankenhaus Feldkirch hat einen neuen Leiter. Primar Rene El Attal war bisher leitender Oberarzt und Leiter des Knieteams an der Universitätsklinik für Unfallchirurgie Innsbruck.

El Attal hat die Abteilung für Unfallchirurgie am LKH Feldkirch mit Anfang Dezember übernommen. Der gebürtige Innsbrucker ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie und ab Dezember auch für Orthopädie und Traumatologie.

Zusammenführung Orthopädie und Traumatologie

Mit der Besetzung des 44-jährigen El Attal sei es gelungen, einen erfahrenen Unfallchirurgen aus dem Universitätsklinikum Innsbruck nach Feldkirch zu holen, der zusätzlich zum Facharzt für Unfallchirurgie auch die Anerkennung für das neue Fach für Orthopädie und Traumatologie mitbringt, so Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft.

Dies sei insofern von großer Bedeutung, da in den nächsten Jahren österreichweit die Unfallchirurgie und Orthopädie zum Fach für Orthopädie und Traumatologie zusammengeführt werden. Am LKH Feldkirch wird es für diese Fachdisziplin zukünftig zwei Abteilungen mit unterschiedlichen Fachschwerpunkten geben. Diese Fachschwerpunkte zu entwickeln werde eine wesentliche Aufgabe des neuen Leiters für Unfallchirurgie gemeinsam mit dem Leiter für Orthopädie sein.

Sein Anliegen sei es, die Traumatologie auf höchstem Stand zu halten, so El Attal. Sein Ziel sei es, „die maximale Patientenorientierung bei optimaler Versorgung auf höchstem Stand des Wissens gewährleisten zu können“.

Lebenslauf von René El Attal

Geb. 1972, in Innsbruck

Verheiratet, 4 Kinder

12/2016 Facharzt für Orthopädie und Traumatologie

05/2016 Habilitation „Innovationen in der Extremitäten-Traumatologie und deren Auswirkungen auf die Versorgungsqualität. Klinische, biomechanische und radiologische Ergebnisse.“

Seit 09/2014 MBA-Studium „Gesundheitsmanagement“ Middlesex University London mit Unterstützung der KMU Akademie&Management AG Linz

Seit 06/2015 Leitender Oberarzt

Seit 11/2013 Teamleiter Kniechirurgie

Seit 09/2011 Stationsführender Oberarzt

Seit 09/2009 Facharzt für Unfallchirurgie

03/2004 Notarztdiplom

2001-20013 Arzt für Allgemeinmedizin

05/2000 Promotion

1992-2000 Studium der Humanmedizin an der Leopold Franzens-Universität Innsbruck