Verein DOWAS bekommt neuen Standort

Der Verein DOWAS für Wohnungs- und Arbeitssuchende soll künftig an einer einzigen Stelle konzentriert werden. Bislang unterhält der Verein in Bregenz drei verschiedene Standorte.

Der Stadtrat hat am Dienstagabend eine entsprechende Miet­ver­ein­barung für ein städtisches Objekt am Sandgrubenweg beschlossen. Laut Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) wird mit den Adaptierungsarbeiten im Jänner begonnen. Investiert werden rund 600.000 Euro. Bis Ende September kommenden Jahres will DOWAS einziehen, die bisherigen drei Standorte werden aufgelassen.

