„Öffentliches Interesse“: Landesräte für Heliskiing

Die Landesräte Erich Schwärzler und Karlheinz Rüdisser (beide ÖVP) begründen ihre Zustimmung zum Heliskiing mit „öffentlichem Interesse“. Die Flüge erhöhten die Sicherheit und das touristische Angebot, argumentieren sie in ihrer Anfragebeantwortung an die Grünen.

In allen Bundesländern wurde Heliskiing mittlerweile verboten. In Vorarlberg ist es weiterhin erlaubt - allerdings nur auf dem Arlberg. Mit einem Bescheid des zuständigen Landesstatthalters und Wirtschaftslandesrates Rüdisser wurde die Ausnahmegenehmigung zuletzt bis 2021 verlängert. Die Grünen wollen wissen, warum es das Heliskiing in Vorarlberg immer noch gibt, widerspreche es doch der Alpenkonvention und den Zielen des Vorarlberger Naturschutzgesetzes.

Heliskiing liege im öffentlichen Interesse, so Sicherheitslandesrat Schwärzler und Rüdisser. Denn es erhöhe das touristische Angebot, und das sei für die internationale Positionierung Vorarlbergs im Tourismus von wesentlicher Bedeutung.

Piloten verschaffen sich angeblich Routine

Zudem erhöhe es die Sicherheit, denn die Piloten werden auch für Rettungsflüge eingesetzt. Durch die Heliskiing-Flüge seien sie mit dem Gelände bestens vertraut und hätten mehr Routine und Erfahrung - obwohl das Heliskiing zeitlich und räumlich streng limitiert sein soll. Bisher wurden etwa 250 Flüge pro Saison absolviert. Das Ruhebedürfnis von Skitourengehern und Wintergästen werde dagegen durch Heliskiing nicht wesentlich beeinträchtigt. Genauso könne ausgeschlossen werden, dass Wildtiere daurch gestört würden, schreiben die beiden Landesräte.

Stopp für Ausnahmegenehmigung verlangt

Naturschützer hatten sich vehement gegen eine Verlängerung der Genehmigung ausgesprochen. Auch die SPÖ hatte zuletzt verlangt, die Ausnahmegenehmigung für den Arlberg nicht mehr zu verlängern. Es wurde auch gefragt, wie sich Heliskiing mit der Kampagne „Respektiere Deine Grenzen“ des Landes vertrage, für die zum Schutz des Wildes viel Geld ausgegeben worden sei.

