Dieb attackiert Ladendetektiv

Ein Ladendieb hat am Montagnachmittag in einem Geschäft in Hohenems einen Ladendetektiv attackiert. Er schlug dem Detektiv in Gesicht und verletzte ihn leicht.

Ein 57-jährige Mann aus der Schweiz hatte laut Polizeibericht Waren im Wert von über 100 Euro gestohlen. Als er im Ausgangsbereich vom Ladendetektiv angehalten wurde, versuchte er sich zuerst loszureißen und schlug dann dem 49-jährigen Detektiv ins Gesicht, wird berichtet. Dadurch wurde dieser leicht an der Lippe verletzt.

Der Ladendieb wurde vom Detektiv und weiteren Mitarbeitern des Geschäfts ins Büro gebracht und der Polizei übergeben. Der Schweizer wird wegen räuberischen Diebstahls (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren) angezeigt.