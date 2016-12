Bezirksgericht Montafon: Schließung offiziell

Die Zusammenlegung der Bezirksgerichte Montafon und Bludenz ist jetzt offiziell. Die Verordnung wurde am Dienstag im Ministerrat beschlossen. Ab 1. Juli 2017 gibt es dann nur mehr ein Bezirksgericht im Bezirk Bludenz.

Das Schrunser Gericht wird in das Bludenzer Bezirksgericht integriert. Der Montafoner Standort wird aufgelöst. Das Gebäude, in dem die Justiz in Schruns eingemietet war, steht danach wieder dem Stand Montafon als Eigentümer zur Verfügung.

In Bludenz wird inzwischen das Gerichtsgebäude um 400.000 Euro adaptiert und erweitert, unter anderem soll der alte Verhandlungssaal des BG Montafon naturgetreu im Bezirksgericht Bludenz nachgebaut werden.

