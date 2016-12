Seestadt-Konzept erhitzt Gemüter

Die Diskussionen rund um das Seestadt-Projekt in Bregenz reißen nicht ab. Montagabend veranstalteten die „Vorarlberger Nachrichten“ dazu einen Stammtisch in Bregenz. Gekommen sind vor allem die Kritiker, die Projektbetreiber blieben der Veranstaltung fern.

Die Kritik über die geplante Seestadt in Bregenz wird immer lauter - das wurde auch bei der Diskussion im Hotel Mercure am Montag klar. 250 Besucher kamen und kritisierten vor allem, dass die eingereichten Pläne nichts mehr mit dem Siegerprojekt von 2010 zu tun hätten.

„Schmerzgrenze erreicht“

Markus Thurnher, Vertreter der Architekten-Initiative „SeeundStadtundBregenz“, forderte den Stopp der Vorarbeiten und die Überarbeitung der Baupläne. Auf die Frage - warum solange mit der Kritik gewartet wurde, sagte Thurnher, nun sei eine Schmerzgrenze erreicht worden. Ihn störe vor allem die 250 Meter lange Rückseite des Gebäudes. Es entstehe ein geschlossenes Einkaufszentrum, die Durchlässigkeit fehle.

Kaufmann: „Zurück zum Start“

Auch Architekturprofessor Hermann Kaufmann übt Kritik am Projekt, die ursprüngliche Zielsetzung einer kleinteiligen Handelsstruktur mit viel öffentlichem Raum, sei verloren gegangen. Er fordert, zurück zum Start, auch wenn bereits sehr viel Geld in die Planung geflossen sei.

Wiege-Obmann Clemens Sagmeister war bemüht, dass Projekt zu verteidigen. Bregenz brauche einen Impuls für die Belebung der Innenstadt. Als Bregenzer glaube er aber nicht, dass die Seestadt in dieser Form noch gebaut werde. Zum einen aufgrund der heftigen Kritik, zum anderen aufgrund der hohen Baukosten.

Nicht zur Diskussion kamen Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) und Bauamtsleiter Bernhard Fink. Auch Projektsprecher Bernhard Ölz (Prisma) fehlte. Bereits im Vorfeld verteidigte Ölz die Pläne in einen offenen Brief - mehr dazu in Prisma verteidigt Seestadt in offenem Brief (vorarlberg.ORF.at; 6.12.2016).

„Verlängerung der Fußgängerzone“

In Bregenz soll laut Projektbetreiber Prisma auf ca. 9.000 Quadratmetern eine „Verlängerung der Fußgängerzone“ an der Bahnhofsstraße entstehen. In dem Gebäude soll Raum für Geschäfte, Büros, Gastronomie und Wohnungen entstehen. Geplante ist auch eine Tiefgarage. Die Baukosten werden auf 130 Millionen Euro geschätzt.

