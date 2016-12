Zumtobel will Werk in Frankreich verkaufen

Der Leuchtenkonzern will sein Werk im französischen Les Andelys an eine französische Industriegruppe verkaufen. Gleichzeitig will Zumtobel eine Partnerschaft mit den Franzosen eingehen. Das habe Vorteile für beide Seiten.

Die Partnerschaft mit Active’Invest würde die Fortführung der Produktion von Außenleuchten in Les Andelys sichern, heißt es in einer Aussendung des Konzerns. Zudem würde der neue Partner den Standort mit zusätzlichen Aktivitäten weiterentwickeln. Sämtliche Arbeitsplätze könnten dadurch erhalten bleiben. Und das Dornbirner Unternehmen selbst würde Minderheitsgesellschafter des neuen Unternehmens in Les Andelys bleiben.

Ziel sei es, so heißt es bei der Zumtobel Group in Dornbirn, dass das weltweite Produktionsnetzwerke neu ausgerichtet werde. Dadurch könne die Auslastung und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Vor allem die Produktion von Kleinserien soll künftig an ausgewählte Partner ausgegliedert werden.

Zumtobel: Arbeitsplätze können erhalten bleiben

Das Leuchtenwerk in Les Andelys wurde 1965 gegründet und beschäftigt aktuell 264 Mitarbeiter. Etwa 226 der Mitarbeiter würden zu dem neuen Partner wechseln, etwa 38 Mitarbeiter, hauptsächlich aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, wären als Teil der Zumtobel Group weiterhin in Les Andelys tätig.

Ende 2016 schließt Zumtobel sein Werk in Usingen in Deutschland. Das hat bei Bekanntwerden für zahlreiche Proteste gesorgt - mehr dazu in: Zumtobel schließt Werk in Usingen Ende 2016.

