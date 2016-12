Eisfahrbahn: Pkw gegen Baumstumpf geprallt

Nach einem Unfall in Sulzberg musste ein 24-jähriger Autolenker aus dem Wrack geborgen werden. Der Mann geriet auf der vereisten Straße ins Rutschen, prallte gegen einen Baumstumpf und kam schließlich im Bachbett zum Stillstand.

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montag um 08.40 Uhr auf dem Gütergemeinschaftsweg Ecklismühle aus Sulzberg kommend, talwärts in Richtung Sulzberg-Thal. Dabei kam er auf der stark vereisten Fahrbahn ins Rutschen, geriet über den linken Fahrbahnrand in die angrenzende Wiese und prallte gegen einen abgesägten Baumstumpf. Das Fahrzeug wurde über den Baumstumpf gehoben und kam anschließend im Bachbett zum Stillstand.

Polizei

Der im Fahrzeug eingeklemmte Lenker wurde durch die Rettung und das Notarztteam erstversorgt und konnte in weiterer Folge mit der Bergeschere der Feuerwehr Doren aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „C8“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Wie schwer der Mann bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Beim Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Langen, Thal und Doren waren insgesamt mit drei Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.