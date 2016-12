Schweine: Kennzeichnung und Transparenz gefordert

Aus der Landespolitik kommt scharfe Kritik an den Schweinetransporten aus Deutschland und dem Verkauf des Fleisches als Vorarlberger Produkte. Die SPÖ fordert einen Kontrollausschuss, die FPÖ und NEOS fordern eine klare Kennzeichnungspflicht.

Der Verein gegen Tierfabriken hat einen Schweineskandal in Vorarlberg geortet. Der Vorwurf: Schweine aus deutschen Großbetrieben würden teilweise als Vorarlberger Schweinefleisch verkauft. Zudem würden die Tierschutzrichtlinien beim Transport nicht eingehalten - mehr dazu in: VGT ortet Herkunftsschwindel bei Schweinefleisch.

FPÖ: Solche Machenschaften sind zu verurteilen

Die Vorarlberger FPÖ-Konsumenten- und Tierschutzsprecherin Nicole Hosp spricht von einer „Schweinerei im wahrsten Sinne des Wortes“. Derartige Machenschaften seien auf das Schärfste zu verurteilen und entsprechend zu ahnden. Viele Landwirte und Metzgerbetriebe, welche familiär und betriebswirtschaftlich unter Einhaltung des Tierschutzes geführt werden, bemühten sich regional und fair zu erzeugen und das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen, so Hosp. Die „schwarzen Schafe“ würden mit derartigen Aktionen diese Bemühungen zerstören. Hosp fordert, dass dem Etikettenschwindel ein Ende gesetzt und eine klare Kennzeichnungspflicht kommen müsse.

SPÖ fordert Kontrollausschuss

Für die designierte SPÖ-Vorsitzende und Tierschutz- sowie Konsumentensprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger sind Marken wie „Tierschutzland Nr.1“ und „Ländle Produkte“ nach dieser Aufdeckung wie Seifenblasen geplatzt. Sie fordert die umgehende Einberufung des Kontrollausschusses, zu dem sämtliche Verantwortliche geladen werden müssen. Als der VGT vor fünf Jahren die schrecklichen Zustände in Vorarlberger Schweinemastbetrieben öffentlich gemacht habe, habe man volle Transparenz, bessere Kontrollen und Überprüfung der Transportzeiten der Tiere versprochen. Vor allem aber an Transparenz mangle es gewaltig, so Sprickler-Falschlunger.

NEOS: Verrat an Konsumenten, Bauern und Tieren

NEOS-Landwirtschaftssprecherin Martina Pointner spricht von „Verrat“. Die Vorspiegelung falscher Tatsachen - und sei es auch nur durch Bezeichnungen, die einen Regionalbezug vorgaukeln - sei nichts anderes „Verrat“: Am Konsumenten, an den ehrlichen Bauern und Metzgern, aber natürlich auch Verrat an den Tieren, die augenscheinlich fragwürdigen Transportbedingungen ausgesetzt seien, bevor sie als „Kurzzeit-Vorarlberger“ ihr Leben lassen müssten, so Pointner.

Laut Pointner, gibt es wenige, aber durchaus engagierte Schweinemastbetriebe im Land, die sich auch um möglichst tiergerechte Haltungsbedingungen bemühen. Diese würden aber kaum Metzgereien finden, die bereit sind, die "verständlicherweise etwas teureren Schweine zu kaufen“, so Pointner. Einige Metzger würden sich „als besonders clever erweisen und jährlich zwei, drei Stück einheimische Schweine kaufen, um sich getrost Regionalität auf die Fahnen heften zu können“ – den Rest des Jahres würden sie ihr Fleisch aber aus ganz anderen Kanälen beziehen, sagt Pointner.