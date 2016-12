Altach wieder an der Tabellenspitze

Auf dem Weg zur möglichen Winterkrone in der Fußball-Bundesliga hat der SCR Altach vorgelegt. Die Altacher gewannen zu Hause 2:1 gegen den Wolfsberger AC. Den Siegtreffer erziehlte Louis Ngwat-Mahop in der 95. Minute.

Die Altacher ließen in der ersten Hälfte als spielbestimmende Mannschaft allerdings zahlreiche Chancen aus. Der WAC wurde nur einmal gefährlich, kurz vor dem Pausenpfiff hob der Schiedsrichter-Assistent beim Treffer von Christopher Wernitznig allerdings die Abseitsfahne.

In der 49. Minute verwertete Gerald Nutz eine Kopfball-Rückgabe von Benedikt Zech zur Führung der Gäste. Boris Prokopic (66.) traf zum 1:1-Ausgleich, am Ende knallte Ngwat-Mahop das Leder nach Vorarbeit von Nicolas Ngamaleu ins Netz. In der Tabelle liegt Altach zumindest bis Sonntag drei Punkte vor Sturm Graz, dann empfangen die Steirer Red Bull Salzburg.

