Pensionskonto: Frist für Lücken endet

Mit Jahresende endet die Frist zur Nachreichung von Versicherungszeiten für das Pensionskonto. In Vorarlberg sind 120.000 Vorarlberger davon betroffen. Jeder fünfte Arbeitnehmer hat seine Daten noch nicht bestätigt.

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat in den vergangenen zwei Jahren wiederholt Informationsschreiben zum Thema „Pensionskonto NEU“ verschickt. Das Schreiben ging an alle Vorarlberger, die zwischen 28 und 61 Jahre alt sind. Die PVA bat darin, die angeführten Versicherungszeiten zu kontrollieren und eine Rückmeldung zu geben, ob alle Daten komplett sind.

PVA: „Könnte sein, dass Geld durch die Lappen geht“

Jeder fünfte Arbeitnehmer in Vorarlberg hat der PVA auf dieses Schreiben noch nicht geantwortet. Im Moment habe das zwar keine direkten Auswirkungen, sagt Christian Marzari, Leiter der Koordinationsabteilung der Pensionsversicherungsanstalt, Landesstelle Vorarlberg. Auf lange Sicht könne es sich aber auf die Höhe des Pensionsanspruchs auswirken. „Es könnte sein, dass ein wenig Geld durch die Lappen geht. Das heißt nicht, dass die Zeiten weg sind, sondern einfach, dass ein besonderer Schutzmechanismus wegfällt“, so Marzari.

Dieser Schutzmechanismus ist eine Verlustdeckelung für den Arbeitnehmer. Diese soll allzu große Unterschiede im Pensionsanspruch in Zukunft verhindern. Fehlende Versicherungszeiten können beispielsweise Kindererziehungszeiten sein, Beschäftigungen vor 1972 oder jene, die in den Jahren danach noch nicht automatisch erfasst worden sind. Damit fehlen sie in der Berechnung der PVA zur Kontoerstgutschrift.

Laut Christian Marzari ist es deshalb wichtig, noch vor Jahresende mit der PVA Kontakt aufzunehmen. Falls danach noch Nachweise erforderlich seien, können man diese immer noch später einbringen.

2,4 Millionen betroffene Personen in ganz Österreich

Rund 5,1 Millionen Pensionskonten gibt es bei der PVA. Davon wurden für 3,6 Millionen Personen, die ab 1. Jänner 1955 geboren sind und bis Ende 2004 Versicherungszeiten erworben haben, sogenannte Kontoerstgutschriften berechnet. Damit wurden die bis Ende 2013 erworbenen Versicherungszeiten ins neue Pensionskonto übertragen. Von diesen 3,6 Millionen Pensionskonten wiesen ursprünglich 2,4 Millionen Lücken im Versicherungsverlauf auf - mehr dazu in Frist für Lücken in Pensionskonto endet.