Feinstaub-Grenzwert: Erst drei Überschreitungen

Der Feinstaub-Grenzwert wurde heuer in Vorarlberg erst dreimal überschritten, zuletzt diese Woche in Dornbirn. Nach Angaben des Umweltinstituts liegt es an der Inversionswetterlage, dass der Grenzwert für Feinstaub in den vergangenen Tagen überschritten wurde.

Die kalten Temperaturen führten dazu, dass mehr geheizt wird, dadurch seien mehr Partikel in der Luft, sagt Bernhard Anwander vom Umweltinstitut. Sie konzentrieren sich in Bodennähe, und diese können sich derzeit nach oben hin nicht verdünnen. So ergeben sich höhere Feinstaubwerte. Maßnahmen zur Luftverbesserung müssen erst ab der 25. Grenzwertüberschreitung eingeleitet werden.