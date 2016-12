Neuer Flug von Friedrichshafen nach Wien

Die österreichische Fluggesellschaft People’s Viennaline bietet ab sofort eine Wien-Verbindung ab Friedrichshafen (D) an. Die Flüge starten ab Friedrichshafen, landen in Altenrhein zwischen und starten dann Richtung Wien.

Von Montag bis Freitag kann Wien damit von Friedrichshafen aus einmal täglich in unter zwei Stunden erreicht werden, so das Unternehmen in einer Aussendung. Die Anbindung von Friedrichshafen sei ursprünglich für Sommer 2017 geplant gewesen, durch eine rotationsbedingte Flugzeitenanpassung auf den Vormittags- und Nachmittagsverbindungen zwischen Altenrhein und Wien habe man diese nun vorziehen können. Nach dem selben Prinzip verbindet People’s Viennaline bereits Altenrhein über Friedrichshafen mit Köln/Bonn.

Seit 2011 verbindet People’s Viennaline bereits über den St. Galler Flugplatz Altenrhein (CH) Vorarlberg mit Wien. Laut Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH, ist Wien eines der am meisten nachgefragten ausländischen Ziele der Region.