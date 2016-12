Bludenz: Schwedenofen löste Brand aus

Die Inbetriebnahme eines Schwedenofens hat am Dienstgabend in einem alten Wohnhaus in Bludenz ein Feuer ausgelöst. Holzbalken im Bereich des Ofens wurden überhitzt und gerieten in Brand.

Laut Polizeiangaben gelangte das Feuer am Kaminrohr entlang in die Zwischendecke und ins Obergeschoß des Wohnhauses. Das in dem Haus lebende Paar bemerkte den Brand rechtzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Diese war mit drei Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz, sie konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.