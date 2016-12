Bürgerinitiative gegen Ölz-Pläne in Weiler

In Weiler regt sich Widerstand gegen die Baupläne des Dornbirner Unternehmens Ölz Meisterbäcker. Bürger haben nun eine neue Initiative mit dem Namen „Lebensraum Weiler“ ins Leben gerufen.

Die neu formierte Bürgerinitiative „Lebensraum Weiler“ hat Bürgermeister Dietmar Summer ein Schreiben überreicht. Darin sprechen sich die rund 20 Unterzeichner gegen die Ansiedelung eines Großindustriebetriebes in der Gemeinde aus. Zudem kritisiert die Bürgerinitiative das bisherige Informationsverhalten der Gemeinde. Die Bürger seien unzureichend und zu spät über das geplante Bauprojekt informiert worden.

Ölz-Pläne sorgen für zahlreiche Diskussionen

Seit bekannt wurde, dass der Dornbirner Backwarenhersteller Ölz überlegt, in Weiler ein neuen Standort anzusiedeln, wird in ganz Vorarlberg darüber diskutiert. So will sich die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann beispielsweise in Dornbirn um ein Grundstück für das Unternehmen bemühen, laut dem Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger habe es auch Überlegungen rundum ein Grundstück in Hohenems gegeben - mehr dazu in: Stadt Dornbirn sucht Grundstück für Ölz und Ansiedlung in Hohenems? Ölz widerspricht Egger. Kritik über den geplanten zweiten Betriebstandort in Weiler kommt beispielsweise von den Grünen und der Landwirtschaftskammer - mehr dazu in: Neues Ölz-Werk sorgt für Diskussionen.