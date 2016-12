Bürs: Hausbrand durch Kachelofen

Glück im Unglück hatte am Montag ein älteres Paar in Bürs. Der Kachelofen wurde von der Tochter eingeheizt, dabei kam Glut auf das Brennholz vor dem Ofen und entzündete sich. Die Pensionisten bemerkten den Brand jedoch nicht.

Montagmorgen heizte eine Tochter für ihre Eltern den Kachelofen in einem Einfamilienhaus in Bürs an. Dabei dürfte unbemerkt Glut aus dem Ofen auf bereitgelegtes Brennholz gefallen sein und sich entzündet haben. Es kam zu einer Rauchentwicklung im Hausflur.

Hausbewohner bemerkten den Brand nicht

Glücklicherweise kam eine weitere Tochter zu ihren Eltern auf Besuch und stellte den Brand fest, heißt es bei der Polizei. Sie brachte ihre Eltern im Alter von 82 und 76 Jahren, die den Brand bis zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt hatten, ins Freie und verständigte die Feuerwehr.

Keine Verletzten, Schadenshöhe unklar

Die Feuerwehr Bürs rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann aus und konnten den Brand sofort unter Kontrolle bringen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unbekannt, heißt es bei der Polizei.