Arlbergtunnel: Erneut Vollsperre geplant

Am 18. April 2017 wird der Arlberg-Straßentunnel für die laufenden Sanierungen erneut gesperrt. Ab dann wird der Verkehr wieder gut fünf Monate lang über Deutschland, die Schweiz und den Arlbergpass umgeleitet.

Zwei Drittel der Sanierungsarbeiten im Tunnel sind laut ASFINAG-Geschäftsführer Klaus Fink bereits erledigt. Dazu zählten acht zusätzliche Pannenbuchten, 37 neue Fluchtwege, ein Thermoscanner und ein heller Anstrich. Die letzte Phase konzentriert sich nun auf die Installation modernster Technik, eines neuen Betriebssystems etwa und einer LED-Beleuchtung.

Verzögerungen auf der Pass-Strecke möglich

Den Verkehr will die ASFINAG ab April mit dem selben Konzept wie schon während der Totalsperre 2015 am Fließen halten. Neben den großräumigen Ausweichrouten stellt dabei die regionale Umleitung über den Pass eine Herausforderung dar. Besonders Langen und Stuben müssen mit deutlich stärkerem Verkehr rechnen. Trotz Beschränkungen für LKW sowie verstärkten Kontrollen rechnet die ASFINAG an Wochenenden teils mit Verzögerungen auf der Pass-Strecke.

Am 26. September 2017 sollen die mittlerweile zwei Jahre andauernden Arbeiten im längsten Straßentunnel Österreichs abgeschlossen sein. Bis dahin wird die ASFINAG insgesamt 160 Millionen Euro verbaut haben.