Bäckerei Mangold investiert Millionen in Dornbirn

Das Familienunternehmen Bäckerei Mangold investiert rund neun Millionen Euro in den Bau eines neuen Firmenstammsitzes samt Produktion im Dornbirner Betriebsgebiet Pfeller. Noch im Dezember wird in Altach die 25. Filiale eröffnet, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Der Baubeginn für den neuen Stammsitz sei für das Frühjahr 2017 angesetzt, erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Egon Haag. Mit der Übersiedlung von Wolfurt nach Dornbirn rechnet Haag im Frühjahr oder Sommer 2018.

Investition von rund neun Millionen Euro

Die Bäckerei Mangold GmbH habe das rund 8.500 Quadratmeter große Grundstück von der Stadt gekauft. Im Erdgeschoss des neuen zweistöckigen Gebäudes soll die gesamte Produktion angesiedelt werden, in den Obergeschossen Firmenleitung, Verwaltung, Administration und Sozialräume. Auch einen integrierten Shop soll es vor Ort geben. Das Investitionsvolumen für das Gebäude und den teilweise zu erneuernden Maschinenpark, allerdings ohne Grundstück, beziffert Egon Haag mit rund neun Millionen Euro. Der planerische Entwurf für das Gebäude stammt vom Architekturbüro Georg Bechter aus Langenegg in Zusammenarbeit mit Thomas Mennel.

Sitz in Wolfurt wird aufgelassen

Der Stammsitz in Wolfurt soll nach der Übersiedlung 2018 aufgelassen werden. Die rund 100 Mitarbeiter ziehen mit nach Dornbirn. Die Bäckerei Mangold begründet den Neubau unter anderem mit den mangelnden Ausbaumöglichkeiten am bislang angemieteten Firmenstammsitz in Wolfurt.

Dazu komme, dass das Gebäude mit seinen gewachsenen Strukturen ursprünglich nicht für den Betrieb einer Bäckerei konzipiert worden sei, was interne Abläufe seit Jahren verkompliziere. In Dornbirn entstünden modern ausgestattete Arbeitsplätze Die maximale Produktionskapazität in Dornbirn werde um bis zu 40 Prozent über jener von Wolfurt liegen.

25. Filiale wird eröffnet

Die Notwendigkeit des Neubaus ergebe sich allerdings auch durch die wirtschaftliche Entwicklung. Im Jahr 2000, als die Bäckerei Mangold vom früheren Stammsitz in Lochau nach Wolfurt übersiedelte, hatte das Unternehmen fünf eigene Filialen beziehungsweise Standorte in Vorarlberg. Mitte Dezember 2016 wird jetzt in Altach die 25. Filiale eröffnet.

Die Kundenstruktur der Bäckerei Mangold hat sich ebenso völlig verändert. So habe das Unternehmen vor rund 15 Jahren in etwa 90 Prozent des Umsatzes mit Handelskunden erzielt, mittlerweile kämen 85 Prozent des Umsatzes aus eigenen Filialen. Für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 erwartet Haag einen Umsatz von rund 17 Millionen Euro.

Mehr als 350 Mitarbeiter

Die Bäckerei Mangold beschäftigt gegenwärtig mehr als 350 Mitarbeiter in Vorarlberg. Das Unternehmen gehört zur Gänze der Familie Haag. Sämtliche Produkte werden nach Angaben von Egon Haag selbst hergestellt. Man arbeite in keinem Fall mit zugekauften Teiglingen oder Fertigmischungen.