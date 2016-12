Polizei warnt vor Geld- und Handtaschendieben

Die Polizei warnt vor Geld- und Handtaschendieben. Gerade auf Weihnachtsmärkten oder in Einkaufszentren nützen die Diebe im Gedrängel die Gelegenheit. Bereits in den letzten Tagen kam es deshalb vermehrt zu Anzeigen.

In den vergangenen Tagen kam es laut Polizei in Vorarlberg in verschiedenen Einkaufsmärkten erneut zu einer Zunahme von Diebstählen von Geldbörsen. In den meisten Fällen wurden die Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen, die in Einkaufswägen abgelegt und für kurze Zeit unbeaufsichtigt waren.

Sicherheitstipps der Polizei:

Handtaschen grundsätzlich verschließen und nach Möglichkeit umhängen

Sollten Handtaschen doch im Einkaufswagen abgelegt werden, nicht unbeobachtet lassen

Geldbörsen nach Möglichkeit bei sich tragen

Bei Diebstahl der Geldbörse oder Handtasche unverzüglich die Geschäftsleitung verständigen

Auch andere Kunden vom Diebstahl informieren

Anzeige bei der zuständigen Polizeiinspektion erstatten

Nicht zu viel Bargeld bei sich tragen

Wertsachen auf mehrere Taschen verteilen

Geldbörse in vorderen Hosen- oder Innentaschen aufbewahren

Handtasche und Fotoapparat an der Körpervorderseite tragen

Im Gedränge besondere Vorsicht walten lassen

Vorsicht bei Handtaschen mit Magnetverschlüssen

Vorsicht, wenn sich jemand dicht an Sie drängt.

Bereits vermehrt Anzeigen eingegangen

Erfahrungsgemäß ist in der Vorweihnachtszeit auch mit einer Zunahme von Taschendiebstählen zu rechnen. Die Täter nützen dabei vorwiegend das dichte Gedränge in Menschenansammlungen wie beispielsweise auf Weihnachtsmärkten, in Einkaufzentren, in belebten Fußgängerzonen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Rolltreppen aus und agieren dabei äußerst geschickt.