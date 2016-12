Vogelgrippe: Keine Entwarnung aber Entspannung

Es gibt zwar immer noch positiv getestete Wildvögel, insgesamt scheint sich die Situation aber zu beruhigen, sagt Landesveterinär Norbert Greber. Die Anzahl an tot aufgefundenen Wildvögel werde zunehmend weniger.

Knapp einen Monat nach dem bislang einzigen Fall von Vogelgrippe in einem Betrieb in Hard scheint sich die Situation im Land wieder zu beruhigen. Die Zahl der tot aufgefunden Wildvögel nimmt ebenso ab wie der Häufigkeit der Infektionen, sagt Landesveterinär Norbert Greber. Die Situation könne sich aber rasch wieder verschärfen. Derzeit würden wieder neue Vögel an den Bodensee kommen, dadurch könnte die Infektionsrate wieder steigen. Landesrat Erich Schwärzler sagt, die Seuche klinge offensichtlich ab, für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.

Risikozone: Vorsorgemaßnahmen halten an

Seit November wurden am Vorarlberger Bodenseeufer insgesamt 440 tote Wildvögel entdeckt. In den Bereichen mit erhöhtem Risiko, also von den Bodenseeufer-Gemeinden bis nach Feldkirch werden die aktuellen Vorsorgemaßnahmen aufrecht erhalten, sagt Greber, in den Gemeinden die außerhalb dieser Zone liegen, könnte die Stallpflicht bis Weihnachten aufgehoben werden.

Zahlreiche H5N8-Tests

Vor knapp einem Monat hat die Vogelgrippe Vorarlberg richtig erwischt. Der Verdacht auf einem Betrieb in Hard hat sich bestätigt, 1.100 Tiere mussten gekeult werden. Ein weiterer Verdachtsfall in Möggers hat sich nicht bestätigt. Auch die Proben aller 26 gewerblichen Geflügelhalter in der Schutzzone waren negativ - mehr dazu in: Keine weiteren Vogelgrippe-Fälle in den Betrieben.