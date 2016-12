Altach mit höchster Saisonniederlage

Altach muss in der Fußball Bundesliga um den Herbstmeistertitel zittern. Die Altacher verlieren in Salzburg mit 1:4 und hoffen nun, dass Verfolger Sturm Graz beim WAC Punkte liegen lässt. Nur dann wäre Altach zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Herbstmeister.

Das Bundesliga-Sensationsteam Altach hat die Chance, sich vor dem Sonntagsspiel von Sturm Graz beim WAC den Herbstmeistertitel zu sichern, klar verpasst. Denn mit einem souveränen 4:1-Heimsieg über die Vorarlberger heftete sich am Samstag vielmehr Salzburg wieder an deren Fersen. Der klar überlegene Titelverteidiger liegt noch zwei Zähler zurück. Sollte Sturm am Sonntag (16.30 Uhr, live in ORF eins) in Wolfsberg gegen den WAC gewinnen, dann sind die Grazer punktegleich mit Altach Herbstmeister.

Stefan Lainer (2.), Valon Berisha (51.), Paulo Miranda (63.) und Hwang Hee-Chan (74.) schossen die Tore beim überzeugenden Erfolg des Meisters drei Tage nach dem 3:1 gegen die weiter punktegleiche Austria. Kleiner Wermutstropfen beim zweiten Sieg in Folge war das verfrühte Aus von Stürmer Munas Dabbur, der nach genau einer Stunde mit einer Muskelverletzung vom Platz musste.

GEPA pictures/ Thomas Bachun

Für die klar unterlegenen Altacher, die im Finish nur dank eines Eigentors von Miranda (81.) zum Ehrentreffer kamen, endete hingegen eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage (sechs Siege) seit 25. September. Die Chance, den ersten Herbstmeistertitel der Clubgeschichte zu holen, lebte aber zumindest bis zum Sonntag.

Link: