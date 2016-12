Interesse an Wahlkarten gesunken

Das Interesse an Wahlkarten für die Bundespräsidenten-Stichwahl am Sonntag ist gesunken. Laut Landeswahlbehörde wurden in Vorarlberg weniger Wahlkarten ausgegeben als für die Stichwahl im Mai.

Für die Bundespräsidenten-Stichwahl am Sonntag sind in Vorarlberg 30.668 Wahlkarten ausgegeben worden. Das teilte der Leiter der Landeswahlbehörde, Gernot Längle, mit. Damit scheint das Interesse der heimischen Wähler an Wahlkarten gesunken zu sein. Für die erste Stichwahl im Mai zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen wurden noch 34.821 Wahlkarten beantragt.

1.261 Wahlberechtigte mehr bei Hofburg-Wahl

Bei der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl sind in Vorarlberg 1.261 Personen mehr wahlberechtigt als beim ersten Wahlgang am 24. April. Vorarlberg verzeichnet österreichweit den stärksten Zuwachs an Wählern - mehr dazu in Mehr Wahlberechtigte in Vorarlberg (vorarlberg.ORF.at; 18.11.2016).