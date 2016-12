Autolenker kam von der Straße ab

In Göfis hat sich in der Nacht auf Samstag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 27-jähriger Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte einige Meter über steiles Gelände ab. Er und seine Beifahrerin hatten großes Glück.

Der Mann aus Dornbirn war mit seiner Beifahrerin kurz nach Mitternacht in Richtung Schwarzer See unterwegs. Laut ersten Informationen kam er in der ersten Kehre rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über den Abhang. Das Auto wurde dann von einigen Bäumen gestoppt.

Wagen völlig zerstört

Der Wagen wurde völlig zerstört. Der Lenker blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die Feuerwehr Göfis sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den ÖAMTC bei der Fahrzeugbergung.