Illwerke VKW senken Strompreis

Die Illwerke VKW senken im kommenden Jahr nicht nur den Gaspreis, sondern auch den Strompreis. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das 43 Euro weniger Stromkosten.

Es sind zwei Gründe, die für die Preissenkung ausschlaggebend sind: Erstens sinken die Netztarife. Zweitens geht nach derzeitigen Entwürfen die gesetzliche Ökostrom-Förderung durch die Energie-Anbieter zurück. Durch diese Faktoren dürfte der Gesamt-Strompreis um 43 Euro sinken, sagt Illwerke VKW-Vorstandsmitglied Christof Germann.

Außerdem senken die Illwerke VKW mit Jahreswechsel die Erdgas-Preise, was ebenfalls rund 36 Euro Ersparnis bringt - mehr dazu in Erdgas wird erneut billiger. Während das kommende Jahr den Kunden Preissenkungen beschert, investieren die Illwerke VKW 216 Millionen in neue Anlage und Sanierungsarbeiten.