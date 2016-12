Flugzeugabsturz: Unfallursache geklärt

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat ihren Untersuchungsbericht zur Kollision zweier Segelflugzeuge im Mai 2015 in Hohenems veröffentlicht. Ein deaktiviertes Warngerät soll mit Schuld an dem Unfall mit einem Todesopfer gewesen sein.

In dem Flieger des tödlich verunglückten Piloten war das Kollisionswarngerät nicht aktiviert. Somit fand zwischen den beiden Segelfliegern kein Datenaustausch statt. Ob das Gerät absichtlich ausgeschaltet oder technisch defekt war, konnte aufgrund der starken Zerstörung der Maschine nicht eruiert werden, heißt es im Unfallbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes.

Der zweite Pilot konnte das andere Flugzeug, das während einer Kurve knapp darunter unterwegs war, außerdem nicht wahrnehmen. Die beiden Flugzeuge kollidierten in einer Höhe von 950 Metern. Während ein Pilot am Flugplatz Hohenems notlanden konnte, prallte die andere Maschine in den Steinbruch. Der 59-jährige Pilot hatte keine Überlebenschance - mehr dazu in Segelflieger prallt gegen Felswand - Pilot tot.