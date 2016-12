Van der Bellen-Personenkomitee ruft zur Wahl auf

Das „Personenkomitee Vorarlberg für Van der Bellen“ hat dazu aufgerufen, bei der Bundespräsidentenstichwahl am Sonntag vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es gehe um eine Weichenstellung.

Alexander Van der Bellen setze sich für ein frei denkendes Land und einen anständigen Umgang miteinander ein: „Um uns herum gibt es eine Tendenz zu autoritären und nationalistischen Führern. Und ich möchte gern, dass Österreich sich diesem Trend nicht anschließt“, sagt Albert Lingg, ehemals Primar am Landeskrankenhaus Rankweil, vom Personenkomitee.

Van der Bellen stehe für ein weltoffenes Österreich, sagt Jutta Frick, die Sprecherin des Komitees. Er stehe zur EU und sei ein Garant für den sozialen Zusammenhalt in Österreich. Laut eigenen Aussagen haben sich dem Personenkomitee für Van der Bellen 300 Vorarlberger angeschlossen und 25.000 Euro an Wahlkampfspenden gesammelt. Am Sonntag findet die Bundespräsidentenstichwahl zwischen dem ehemaligen Grünen-Chef und FPÖ-Kandidat Norbert Hofer statt.