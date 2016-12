Ski Arlberg: Flexenbahn ist eröffnet

Das größte Skigebiet Österreichs eröffnet am Freitag am Arlberg. Die neu errichtete Flexenbahn verbindet Vorarlberg und Tirol zum Skigebiet Ski Arlberg. 45 Millionen Euro wurden in die neue Seilbahnverbindung investiert.

Die neue Flexenbahn verbindet Zürs und Stuben/Rauz. In sechs Monaten Bauzeit wurden in die vier neuen Bahnen - Flexenbahn, Trittkopfbahn I und II und Albonabahn II - 45 Millionen Euro investiert. Neue Pisten gibt es nicht. Mit der neuen Verbindungsbahn sollen bis zu 120 Busfahrten pro Tag über die Flexengalerie wegfallen.

305 Pistenkilometer und 87 Lifte

305 zusammenhängende Pistenkilometer und 87 Lifte - mit diesen Zahlen hoffen die Betreiber, mehr Gäste an den Arlberg zu bringen. Es herrsche schon jetzt eine große Neugierde, so Hermann Fercher, Direktor von Lech-Zürs-Tourismus. Er hofft, mit der neuen Verbindung Stammgäste halten und neue Gäste anlocken zu können.