Finale im Hypo-Untersuchungsausschuss

Der Hypo-Untersuchungsausschuss geht heute mit den letzten Befragungen ins Finale. Geladen sind Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), Hypo-Vorstand Michael Grahammer und Landesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP) als aktueller Vertreter des Landes im Aufsichtsrat.

Seit 9.00 Uhr wird Landesrat Rüdisser im Monfortsaal im Landhaus in Bregenz befragt. Dabei wird es einmal mehr um den Umgang des Hypo-Aufsichtsrates mit den Offshore-Geschäften gehen.

Auf der Fragenliste dürfte unter anderem stehen, was seit der Veröffentlichung der Panama Papers in diesem Gremium passiert ist.

Schlussbericht mit Empfehlungen

Die künftige Ausrichtung der Bank in Verbindung mit den Offshore-Geschäften wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Gespräch mit Landeshauptmann Wallner thematisiert. Nach der Sitzung wird dann vom Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Reinhold Einwallner (SPÖ), ein Schlussbericht samt Empfehlungen für die Zukunft verfasst. Im Jänner soll dieser Bericht vom Ausschuss abgesegnet werden.

Erster U-Ausschuss in Vorarlberg

Die Einrichtung des Hypo-U-Ausschusses war auf Antrag der SPÖ im Mai einstimmig vom Vorarlberger Landtag beschlossen worden. Es handelte sich um den ersten Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Landtags. Anlass war die Nennung der Hypo Vorarlberg in den sogenannten Panama Papers, die die Bank mit mutmaßlich fragwürdigen Offshore-Geschäften in Verbindung brachte.

Die Klubobleute von ÖVP, FPÖ und Grünen haben sich im Oktober mit dem neuen Vorsitzenden Reinhold Einwallner (SPÖ) darauf geeinigt, den Hypo-U-Ausschuss vorzeitig auslaufen zu lassen. Dabei einigte man sich darauf, die letzte Ausschusssitzung am 2. Dezember abzuhalten. Eigentlich sollten bis zum 24. März 2017 noch 13 Sitzungen durchgeführt werden.

