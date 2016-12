Weiterer Ölpreis-Anstieg nicht vorhersehbar

Die OPEC will mit einer Drosselung der Erdölproduktion den Ölpreis in die Höhe treiben. Egon Reiner, Obmann der Fachgruppe Energiehandel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, rät Konsumenten, bei Bedarf Öl einzulagern - die weitere Entwicklung sei nicht vorherzusehen.

Die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, hat am Mittwoch in Wien beschlossen, die Produktion zurückzufahren. Zu viel Öl sei weltweit auf dem Markt. Durch die Drosselung sollen die Preise am Ölmarkt wieder steigen - mehr dazu in Tanken dürfte teurer werden.

Das ist bereits geschehen, sagt Reiner: An der Börse seien die Auswirkungen schon zu spüren, die Preise seien am Mittwoch senkrecht nach oben gegangen, 30 Dollar pro Barrel seien sie gestiegen. Ob das langfristig haltbar sei, werde sich weisen. Wer die Folgen zu tragen habe, sei noch unklar, derzeit habe aber sicher der Konsument mit höheren Preisen zu rechnen.

Ob die Preise noch weiter steigen, könne derzeit nicht gesagt werden, sagt Reiner. Eine seriöse Aussage, wie es weitergehe, könne man derzeit nicht treffen. Derzeit betrage der Anstieg einen Euro pro hundert Liter, wie weit er nach oben geht, sei schwer abzuschätzen. Er rate den Konsumenten aber, Öl einzulagern, wenn sie Bedarf hätten, denn was in drei oder vier Wochen sei, könne man nicht sagen.