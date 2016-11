Sexualtäter von Gaißau wieder in Haft

Jener Jugendliche, der vor zwei Jahren in Gaißau eine Frau schwer sexuell missbraucht hat, muss laut einem Bericht der „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ nach seiner vorzeitigen Entlassung wieder in Haft. Er wurde wegen versuchter Einbrüche verurteilt.

Der mittlerweile 18-Jährige wurde laut Zeitungsbericht am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen zwei versuchter Einbrüche in Wohnhäuser zu sieben Monaten Haft verurteilt.

Damit hat der Gaißauer gegen seine Bewährungsauflage verstoßen. Die 35 bedingten Haftmonate aus dem Sexualverbrechern wurden in unbedingte umgewandelt. Der 18-Jährige muss nun für 3,5 Jahre ins Gefängnis.

Der damals 16-Jährige hatte im Juli 2014 nach einem Zeltfest in Gaißau eine damals 20-Jährige bewusstlos geschlagen und die Wehrlose schwer sexuell missbraucht - mehr dazu in Sexualverbrechen: Haft für 16-Jährigen.