Markenprozess: Hohenems will Auftritt ändern

Die Stadt Hohenems möchte ihre Marke neu definieren. Der Prozess dazu wird in mehreren Workshops stattfinden, zu denen Vertreter aus Gesellschaft, Tourismus, Wirtschaft und Vereinswesen geladen sind. Start ist im Jänner 2017.

Was macht Hohenems aus und wie möchte die Stadt in Zukunft öffentlich auftreten? Diese und andere Fragen sollen im kommenden Jahr in einem Markenprozess geklärt werden. Der Hohenemser Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Entschluss gefasst.

Kosten von rund 26.000 Euro

Hohenems habe in den vergangenen Jahren ein dynamisches Wachstum und spannende Veränderungen erlebt, sagt Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ). Es sei daher nun an der Zeit, die Marke Hohenems neu zu definieren und frisch aufzustellen.

Der Prozess selbst wird in mehreren Workshops stattfinden, zu denen Vertreter aus Gesellschaft, Tourismus, Wirtschaft und Vereinswesen der Stadt Hohenems geladen sind. Bis Mitte des kommenden Jahres soll dann eine erste Marken-Definition erstellt und anschließend der Stadtvertretung präsentiert werden. Die Kosten beziffert die Stadt mit 26.000 Euro.