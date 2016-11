Ikea-Eröffnung in Lustenau ab 2019 möglich

Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages zwischen der Gemeinde Lustenau und Ikea beginnen jetzt die Einreichplanungen und detaillierte Überprüfungen. Laut dem Möbelriesen wäre eine Eröffnung ab 2019 denkbar.

Nach Angaben des Geschäftsführers der Immobiliensparte von Ikea Österreich, Rodolphe de Campos, könnte bis in einem Jahr das Genehmigungsverfahren beginnen. Ikea Lustenau soll jedenfalls auf die Verhältnisse in der Standortgemeinde zugeschnitten werden, sagt de Campos bei einem Pressetermin Mittwochnachmittag in Dornbirn.

Gestaltung an Vorarlberger Verhältnisse angepasst

Mit einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmeter würde der Ikea-Markt in Lustenau deutlich kleiner ausfallen als andere Häuser des schwedischen Konzerns. Die durchschnittliche Größe liegt bei rund 16.000 Quadratmeter. Dennoch wäre das gesamte Sortiment vorhanden, sagt de Campos. Auch bei der Gestaltung der Fassade gebe es Spielraum. Das klassische Erscheinungsbild mit dominantem Blau und Gelb könnte auch angepasst werden.

Möglicher Eröffnungstermin wäre laut de Campos in rund zwei Jahren. Lustenau sei aus der Sicht von Ikea ein sehr interessanter Standort, Ikea habe schon länger versucht, in Vorarlberg einen Markt zu errichten.

