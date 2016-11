aktionstheater ensemble präsentiert neues Stück

Anfang November hat das aktionstheater ensemble den Nestroy-Theaterpreis in Wien gewonnen. Nun präsentieren sie am Dornbirner Spielboden ihr neues Stück: „Immersion. Wir verschwinden“. Am Mittwoch wurde Premiere gefeiert.

„Immersion. Wir verschwinden“ heißt das neue Stück des aktionstheaters ensemble. Darin geht es um die Frage, was gutes Theater überhaupt ausmacht. „Immersion. Wir verschwinden“ ist noch bis Samstag am Dornbirner Spielboden zu sehen.

Die ersten Eindrücke des Stückes hat ORF-Redakteurin Ingrid Bertel zusammengefasst:

Nestroy-Preis für das aktionstheater ensemble

Das aktionstheater ensemble ist am 8. November in Wien für „Kein Stück über Syrien“ mit dem Nestroy-Preis bedacht worden. Den Preis nahm Martin Gruber entgegen, der das Konzept für das Stück erstellt hatte - mehr dazu in: Nestroy-Preis für das aktionstheater ensemble.