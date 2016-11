18-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Wegen versuchten Mordes muss sich ein 18-jähriger Asylwerber im Dezember vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Er soll einen Afghanen im Zuge einer Auseinandersetzung in Schlins lebensgefährlich verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch wirft dem 18-Jährigen vor, im Juni einen gleichaltrigen Afghanen in einem Asylwerberheim mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Des Weiteren werden dem Tatverdächtigen Körperverletzung, gefährliche Drohung und Nötigung zur Last gelegt. Der Prozess am Landesgericht Feldkirch ist für den 20. Dezember angesetzt.

Lungendurchstich bei Opfer

Im vergangenen Juni war es in jenem Asylheim in Schlins, in dem der 18-jährige Angeklagte untergebracht war, zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Nachdem auf seiner Geburtstagsfeier reichlich Alkohol geflossen war, kam es zu einem Streit unter den anwesenden Jugendlichen.

Der Iraner soll dann zu zwei Küchenmessern gegriffen und zwei seiner Gäste attackiert haben. Ein junger Afghane wurde dabei durch einen Lungendurchstich lebensgefährlich verletzt - mehr dazu in Streit eskaliert - Asylwerber sticht mehrfach zu.

