Gequält und gefilmt - Jugendliche vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch beginnt am Montagnachmittag ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Ein Bursche und ein Mädchen sollen im April eine 15-Jährige in Dornbirn gequält und dabei gefilmt haben.

Die Staatsanwaltschaft hält die Aussagen des Opfers offenbar für glaubwürdig. Gegen zwei Jugendliche hat sie Anklage erhoben. Ihnen wird unter anderem sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person, Körperverletzung und pornografische Darstellung einer Minderjährigen vorgeworfen.

Auf der Geburtstagsfeier passiert

Das 15-jährige Opfer sei auf einer Geburtstagsfeier in Dornbirn misshandelt worden, sagte die Mutter des Mädchens dem ORF Vorarlberg. Ein Jugendlicher, der damals gerade seinen 16. Geburtstag feierte, habe ihre Tochter sexuell genötigt. Im Anschluss daran sei sie von einer Gruppe anderer Mädchen misshandelt und gequält worden. Mit Handys hätten die Tatverdächtigen ihre Handlungen gefilmt, so die Mutter des Opfers - mehr dazu in 15-jähriges Mädchen misshandelt und gefilmt.