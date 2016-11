Bereits mehr als 210 Einsätze für KIT-Team

Zu mehr als 210 Einsätzen ist das Kriseninterventionsteam KIT in diesem Jahr bereits gerufen worden. Damit dürfte 2016 wohl das einsatzreichste Jahr in der 16-jährigen Geschichte des KIT werden.

Das Kriseninterventionsteam Vorarlberg ist 2015 zu 185 Einsätzen gerufen worden, heuer waren es bereits 210. Einer der größten Einsätze seit Bestehen des Kriseninterventionsteams war der Amoklauf in Nenzing im Mai. 30 KIT-Mitarbeiter betreuten damals 130 Menschen.

KIT wurde in Verein umgewandelt

Das heurige Jahr hat auch eine organsisatorische Änderung für das Kriseninterventionsteam gebracht: die Umwandlung von einer Arbeitsgemeinschaft in einen Verein. Dadurch werde die Arbeit des KIT auf eine rechtliche solide und zukunftssichere Basis gestellt, ohne dass sich in der Praxis oder am Status der Mitarbeiter etwas ändere, so Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP).

