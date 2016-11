Kulturpreis 2016 für Tänzerin Silvia Salzmann

Die Tänzerin Silvia Salzmann aus Bregenz ist am Freitagabend mit dem Kulturpreis Vorarlberg 2016 ausgezeichnet worden. Die Anerkennungspreise gingen an die beiden Tänzerinnen Carmen Pratzner und Natalie Fend.

Salzmann habe sich in ihrem Beitrag „More“ ernsthaft und tiefgehend mit den Themen einer Wohlstands-, Überfluss und Burn-Out-Gesellschaft auseinandergesetzt, so die Begründung der Jury. Ihr Vortrag sei souverän in den Bewegungen und von starker Bühnenpräsenz gekennzeichnet gewesen.

Tänzerisch habe Salzmann ein Gespür für das Timing und hohe Qualität in den einzelnen Bewegungen, mit denen sie sich und Objekte im Raum platziert habe, so die Jury. Als Tänzerin, Choreografin und Künstlerin sei ihre Arbeit inspirierend und leiste einen bewegenden Impuls für die Vorarlberger Tanzszene. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

zurück von weiter

Zwei Anerkennungspreise

Mit den Anerkennungspreisen in der Höhe von 2.500 Euro, die im Rahmen des Vorarlberger Kulturpreises vergeben werden, wurden heuer Carmen Pratzner und Natalie Fend gewürdigt. Carmen Pratzner überzeugte die Jury mit dem Beitrag „Solo“. Dieses Stück folgt der Idee, durch den nur teilweise sichtbaren Körper den Blick des Betrachters wie durch eine Kamera bewusst zu lenken.

Natalie Fend führte ihrerseits das Publikum auf eine Reflexionsschleife. Ihre physische Präsenz wurde filmisch gedoppelt. Damit entstand ein Wechselspiel zwischen dem projizierten, bildhaften Ich und der stillen Präsenz der Tänzerin.

ORF Vorarlberg-Redakteurin Annette Raschner hat mit den drei Preisträgerinnen gesprochen

Jedes Jahr eine neue Sparte

Das Casino Bregenz und die Sparkasse Bregenz haben den Kulturpreis Vorarlberg 2015 erstmalig ausgeschrieben, ORF Vorarlberg und Land Vorarlberg sind Projektpartner. Durch diesen Preis werden innovative Formate und Genres unterstützt und in den Mittelpunkt gestellt. Jungen, aufstrebenden Künstlern soll der Preis eine Plattform für ihr künstlerisches Schaffen bieten.

Die Sparte wird jedes Jahr neu definiert. Musikkomposition in der Sparte Jazz wird die nächste Kategorie für den Kulturpreis Vorarlberg 2017 sein.