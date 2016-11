Von Lkw erfasst: Radfahrerin verstorben

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitagnachmittag in Feldkirch Altenstadt tödlich verunglückt. Ein ebenfalls 53-jähriger Lkw-Lenker erfasste sie beim Abbiegen von der L190 in die Naflastraße.

Laut Polizeiangaben hielt der Lkw-Lenker vorschriftsmäßig bei der Ampel an der Kreuzung L190/Naflastraße. Als die Ampel auf Grün umschaltete, vergewisserte sich der Mann noch einmal, bevor er nach rechts in die Naflastraße einbog. Beim Abbiegemanöver erfasste er dann die Fahrradfahrerin, die in derselben Fahrtrichtung unterwegs war. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Naflastraße war rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.