Tourismusbranche verzeichnet Rekordsommer

Der Vorarlberger Tourismus verzeichnet einen Rekord nach dem anderen: Laut Land Vorarlberg sind in der Sommersaison 2016 von Mai bis Oktober rund 1,2 Millionen Urlauber nach Vorarlberg gekommen. 3,9 Millionen Nächtigungen sind gebucht worden.

Noch nie sind in einer Sommersaison so viele Gäste nach Vorarlberg gekommen wie heuer. Ähnlich viele Übernachtungen wie heuer hat es zuletzt im Sommer vor 23 Jahren gegeben. Aus allen typischen Herkunftsländern sind heuer mehr Gäste gekommen, aber auch Österreicher haben vermehrt Urlaub in Vorarlberg gemacht. Immerhin jeder vierte österreichische Urlaubsgast im Land war selbst aus Vorarlberg.

Dementsprechend zufrieden reagieren die Tourismus-Verantwortlichen des Landes. Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) sagt, die Zahlen seien der beste Anreiz, die Tourismusstrategie 2020 weiter umzusetzen. Und laut Tourismusdirektor Christian Schützinger hat das große Plus sowohl bei den Ankünften als auch bei den Nächtigungen die Erwartungen noch übertroffen.