Polizei warnt vor Internetbetrug

Im Bereich der Internetkriminalität hat vor allem der Bestell- und Warenbetrug stark zugenommen. Dieser macht mehr als die Hälfte aller Betrügereien im Internet aus. Die Polizei warnt im Rahmen einer Kampagne vor den Gefahren beim Online-Shopping.

Die Vorarlberger Polizei wendet sich in diesen Tagen mit einer dreiteiligen Präventionskampagne an die Bevölkerung, um Tipps gegen Betrug beim Online-Kauf zu geben und zu informieren, was zu tun ist, wenn man Opfer geworden ist.

„Sollten Sie bereits Geld über Ihren Kauf überwiesen haben, informieren Sie sich umgehend bei Ihrer Bank, ob Sie die Zahlung rückgängig machen können. Dies ist innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in der Regel noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten (z.B. Bargeldtransfer) kontaktieren Sie sofort den Dienstleister und lassen ihn die Transaktion stoppen. Sichern Sie alle Beweise für Ihren Online-Kauf: Kaufvertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails, Zahlungsbestätigungen, bewahren Sie alle Belege für Ihren Kauf auf. Drucken Sie diese aus.“

Anzeige bei der Polizei

„Mit den gesicherten Unterlagen sollten Sie sich möglichst sofort an die Polizei wenden und Strafanzeige erstatten,“ raten die Experten. Nur dann könnten Löschungen von Fake-Shops konsequent vorangetrieben werden.