Jahrelanger Erbstreit: Holländer verstorben

Ronald Nijman, jener Holländer, der angab, der leibliche Sohn eines 2007 verstorbenen Dornbirner Millionärs zu sein, ist in der Nacht auf Sonntag in seiner Heimat an einem Herzinfarkt gestorben. Seine Familie will den Kampf vor Gericht weiterführen.

Jahrelang wollte der Mann vor Gericht nachweisen, dass der Dornbirner Siegi F. sein Vater sei und er Anspruch auf einen Teil der Erbschaft habe. Die leiblichen Kinder des Millionärs bestritten das stets. Im September 2014 wurde eine Exhumierung durchgeführt, eine Vaterschaft konnte daraufhin ausgeschlossen werden.

Nach dem negativen Ergebnis bezweifelte Nijman, ob bei der Exhumierung alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Konkret bezweifelte er, dass tatsächlich der richtige Leichnam ausgegraben worden ist. Die Familie des verstorbenen Holländers will nun - im Sinne des Verstorbenen, wie es heißt - den Kampf vor Gericht weiterführen. Nijman wurde 46 Jahre alt.

