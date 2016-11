Blutige Auseinandersetzung zwischen Restaurantbesitzern

Ein Streit zwischen zwei Restaurantbesitzern in Hard hat am Mittwoch eine gewaltsame Wendung genommen. Sie attackierten sich mit einem Messer und einer Pfeffermühle. Beide wurden dabei erheblich verletzt.

Während einer Kassaabrechnung am Donnerstagabend kam es laut Polizeiangaben zunächst zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern, die gemeinsam ein Restaurant in Hard besitzen. Es entwickelte sich eine Rauferei, in deren Verlauf der ältere der beiden Männer einen Pfefferspray einsetzte. Als der 45-Jährige Anstalten machte, weiter auf seinen 39-jährigen Geschäftspartner einzuprügeln, nahm selbiger zur Verteidigung eine Holz-Pfeffermühle in die Hand.

Das veranlasste seinen älteren Kontrahenten dazu, ein Messer in die Hand zu nehmen. Als der 39-Jährige dem 45-Jährigen einen Schlag mit der Pfeffermühle versetzte, fügte ihm sein Geschäftspartner Schnitt- und Stichwunden im Gesicht und an den Armen zu. Der 39-Jährige flüchtete daraufhin in ein nahegelegenes Lokal. Von dort wurden die Einsatzkräfte verständigte.

Polizei: Nicht die erste Auseinandersetzung

Der jüngere der beiden Männer wurde ins Spital eingeliefert, sein 45-jähriger Widersacher wurde an Ort und Stelle festgenommen. Letzterer erlitt bei der Auseinandersetzung Kopfverletzungen unbestimmten Grades. Nachdem die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der 45-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert und bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Laut Polizeiangaben waren die Männer schon zuvor öfters aneinandergeraten.