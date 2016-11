Mehrerau eröffnet 2017/18 private Volksschule

Das Bregenzer Kloster Mehrerau eröffnet ab dem Schuljahr 2017/18 eine private Volksschule für Mädchen und Buben. Entsprechend den Bedürfnissen der Eltern sollen drei Betreuungsoptionen zur Auswahl stehen.

Das Collegium Bernardi, ein katholisches Privatgymnasium mit Öffentlichkeitsrecht, besteht in Bregenz bereits seit 1854. Seit diesem Schuljahr dürfen auch Mädchen die traditionsreiche Vorarlberger Schule besuchen.

„Die Volksschule ist der nächste geschichtsträchtige, aber logische Schritt im Schulentwicklungsprozess am Standort Mehrerau“, zeigte sich der Direktor des Gymnasiums und künftige gesamtpädagogische Leiter des neuen „Collegium Bernardi - Schulcampus Mehrerau“, Christian Kusche, überzeugt.

Fokus auf Ganztagesbetreuung

Wie bereits im Gymnasium wird der Fokus auch bei der privaten Volksschule auf der Ganztagesbetreuung der Kinder mit Schule, Mittagessen und Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr (optional auch bis 17.30 Uhr) liegen. Angeboten werden sollen drei Betreuungsmodelle: Ganztagesbetreuung an einem Tag in der Woche (285 Euro), an zwei Tagen (340 Euro) oder an vier Tagen (395 Euro).

Die entsprechende Nachfrage sei bereits vorhanden, betonte Kusche. Auch gehörten die sechs bis zehnjährigen Mädchen und Buben seit mehr als einem Jahr zum täglichen Bild im Kloster Mehrerau. In den Räumlichkeiten des Klosters sind wegen des Neubaus der Schule derzeit sechs Klassen der Volksschule Schendlingen untergebracht.

