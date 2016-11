Tisch und Stühle in den See geworfen

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls in Bregenz: Unbekannte haben Möbelstücke eines Eislokals in den Seeanlagen in den Bodensee geworfen.

Zwei Tische und drei Stühle entwendeten die unbekannten Täter vom Vorplatz des Eispavillons und warfen sie in den See. Der Zeitraum, in dem die Tat verübt wurde, wird von der Polizei mit zwischen dem 19. und dem 21. November angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz unter 059133 8120 zu melden.