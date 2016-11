Traktor streift Radfahrer: Fahrerflucht

In Dornbirn hat am Dienstagabend ein Traktorfahrer einen Radfahrer gestreift und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein.

Der 51-jährige Radfahrer fuhr am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr auf dem Radweg von Gleggen her in Richtung Ammansgraben. Der Traktor kam ihm entgegen und streifte den Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht am Bein. Der Traktorfahrer fuhr ohne anzuhaletn weiter - möglicherweise hat er den Unfall gar nicht bemerkt.

Beim Traktor dürfte es sich nach Angaben der Polizei um einen rotweißen Traktor der Marke Steyr handeln. Der Traktorfahrer oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Dornbirn, Tel. 059133 8140 in Verbindung zu setzen.