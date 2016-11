Kritik an geplanter Ölz-Ansiedlung nimmt zu

Die geplante Ansiedlung von Ölz Meisterbäcker auf einem Betriebsgebiet in Weiler lässt die Wogen hochgehen. In der Nachbargemeinde Klaus hofft man auf eine gemeinsame Lösung - und auch die Vision Rheintal zeigt sich skeptisch.

Die Leiterin der Vision Rheintal, Sabina Danczul, räumt ein, dass es zunächst den Versuch gegeben habe, gemeinsam ein Betriebsgebiet im südlichen Rheintal zu finden. Letztlich habe der Wille dazu gefehlt, woraufhin Weiler für sich alleine ein Gebiet festgelegt habe.

Vision Rheintal Vision Rheintal ist ein 2004 gegründeter Zusammenschluss der Vorarlberger Landesregierung und der 29 Rheintalgemeinden mit dem Ziel einer gemeinsamen Raumplanung und Lebensraumgestaltung im Rheintal.

Natürlich müsse man sich genau überlegen, ein Betriebsgebiet mit 45.000 Quadratmeter in der Grünzone aufzumachen, sagt Danczul. Wenn eine einzelne Gemeinde dies mache, könnten auch andere auf den Plan gerufen werden. Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Klaus, Werner Müller (ÖVP), sagt, man wolle die Ansiedlung von Ölz nicht verhindern, es gehe um grundsätzliche Fragen wie Verkehr, Sicherheit und offene Information.

Kritik von Grünen und Landwirtschaftskammer

Das Unternehmen Ölz Meisterbäcker will in Weiler einen zweiten Betriebsstandort eröffnen und 300 Arbeitsplätze schaffen. Während Bürgermeister Dietmar Summer und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) das Projekt positiv sehen, äußerten die Grünen und die Landwirtschaftskammer Vorarlberg sogleich Kritik - mehr dazu in Neues Ölz-Werk sorgt für Diskussionen.