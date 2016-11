Sportgymnasium: Schulübergreifende Lösung gescheitert

Die Pläne, Teile des BRG/BORG Schoren im neuen Sportgymnasium Dornbirn unterzubringen, sind vorerst gescheitert. Jetzt prüft der Landesschulrat eine getrennte Erweiterung am Standort Schoren.

24 Jahren war das Sportgymnasium Dornbirn in einem Provisorium auf dem Messegelände Dornbirn untergebracht. Der Zustand des Gebäudes war zuletzt so schlecht, dass man sich im Frühjahr zu einem Neubau auf dem Gelände der HTL Dornbirn entschloss - mehr dazu in Neuer Standort für Sportgymnasium steht fest.

In diesem neuen Gebäude sollten auch Teile des BRG/BORG Dornbirn Schoren Platz finden, zudem sollte es Raumreserven für die HTL geben. Die geplante Unterbringung der Oberstufenzweige Musik und Bildnerische Erziehung des BRG/BORG scheiterte aber an den unterschiedlichen Sichtweisen der Schulen. Das BRG/BORG wollte die Führung dieser beiden Zweige selbst behalten. Einer solchen Clusterleitung stimmte allerdings das Sportgymnasium nicht zu.

Erweiterung an zwei Standorten?

Jetzt soll die Möglichkeit einer Raumerweiterung an zwei Standorten überprüft werden. Darauf konnten sich das Bildungsministerium und der Landesschulrat einigen. Angedacht ist neben einem Neubau des Sportgymnasiums die Erweiterung des BRG/BORG und eine Erweiterung der HTL. Dazu soll der Landesschulrat jetzt den Raumbedarf an den betroffenen Schulen erheben, die Statik am Standort Schoren und die Mehrkosten prüfen. Die Neubau-Planung liegt währenddessen auf Eis.